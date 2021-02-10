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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Іран обіцяє продемонструвати у квітні 50 ядерних досягнень

Іран представить 50 нових ядерних досягнень 9 квітня, в Національний день ядерних технологій Ірану.

Іран обіцяє продемонструвати у квітні 50 ядерних досягнень

Про це заявив глава Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі.

Виступаючи в кулуарах церемонії відкриття другої виставки ядерної промисловості Ірану, чиновник назвав нововведення, які будуть розкриті в квітні, “потенційними”.

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Салехі високо оцінив зусилля вчених організації, вказавши на недавній запуск збагачення урану до 20-відсоткового рівня протягом 12 годин.

Відновлення збагачення урану

4 січня Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об’єкті Фордо на рівні 20%. Ці дані перевищують межу у 3,67%, яка встановлена в ядерній угоді 2015 року між країнами світу.

Цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно ухваленому парламентом Ірану.

Джерело: Сіньхуа

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