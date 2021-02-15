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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Иран угрожает ограничить доступ к своим ядерным объектам

Иран пригрозил ограничить доступ Международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам, если до конца февраля не будет сдвигов в споре с США относительно ядерной сделки.

Иран угрожает ограничить доступ к своим ядерным объектам

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

В настоящее время Иран выполняет дополнительный протокол МАГАТЭ, по которому инспекторы имеют беспрепятственный доступ к ядерным объектам Ирана.

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Этот протокол является частью Венского ядерного соглашения, которое было создано специально для того, чтобы препятствовать изготовлению ядерного оружия в Иране в обмен на отмену санкций.

При президентстве Трампа США вышли из соглашения и Иран начал постепенно ее нарушать.

Нарушение соглашения

4 января 2021 Иран возобновил обогащение урана на подземном ядерном объекте Фордо до 20%, при том, что установленный соглашением предел достигает 3,67%.

Представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что это разрешено новым законом, принятым израильским парламентом.

Согласно этому закону, Иран может изготовливать до 120 кг урана при 20% уровне.

Источник: DPA

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