Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об’єкті Фордо на рівні 20%. Ці дані перевищують межу у 3,67%, яка встановлена в ядерній угоді 2015 року між країнами світу.

За словами представника іранського уряду Алі Рабіеї, збройове збагачення урану почалося зранку 4 січня.

– Процес закачування уранового газу в центрифуги почався кілька годин тому, – сказав він.

Рабіеї додав, що цей процес відповідає новому ядерному закону, нещодавно прийнятому парламентом Ірану.

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Згідно з законом, щорічно країна може виробляти 120 кг урану при 20% рівні. Він також дозволяє атомному агентству країни виробляти 500 кг менш збагаченого урану на місяць.

Угода 2015 року, між Іраном та іншими країнами, вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Прес-секретар ЄС Пітер Стано заявив, що в разі підтвердження порушення з боку Ірану, це матиме серйозні наслідки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Зазначимо, що збагачений уран може використовуватися для виробництва реакторного палива, а також ядерних бомб.

Санкції проти Ірану

У травні 2020 року США відновили санкції проти об’єктів ядерної програми Ірану, а саме проти російських, китайських та європейських фірм, пов’язаних з іранською ядерною програмою.

Джерело: BBC