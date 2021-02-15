Оксфордский университет в Великобритании начал испытания вакцины AstraZeneca против коронавируса на детях.

Впервые с начала пандемии для исследования препаратов от Covid-19 будут привлечены несовершеннолетние. Желаемый для испытаний возраст детей — от 6 до 17 лет.

Британские ученые планируют выяснить природу иммунного ответа детского организма на коронавирус.

— Сейчас зачислено около 300 добровольцев, которые, как ожидается, получат первые прививки уже в феврале, — говорится в сообщении.

Согласно плану ученых, всего 240 детей получат вакцину, а остальные — обычная прививка от менингита, которое является безопасным для детей и вызывает подобную реакцию.

— Эти новые испытания расширят наше понимание контроля над коронавируса на младшие возрастные группы, — отметили исследователи.

Экстренное использование вакцины AstraZeneca одобрено в десятках стран мира.

Правительства государств и ВОЗ неоднократно подчеркивали приоритетность именно этой вакцины, поскольку она дешевле в производстве и удобнее для транспортировки и хранения, чем другие утвержденные вакцины.

Смерть после вакцинации

В начале февраля в Нью-Йорке мужчина скончался через полчаса после прививки от коронавируса.

Пожилой пациент умер на территории медицинского центра: его нашли у выхода из здания.

После прививки, когда медики оценивали 15-минутную реакцию организма на препарат, мужчина чувствовал себя хорошо.

Согласно данным, никаких аллергических реакций выявлено не было. Каким препаратом вакцинировали мужчину, в центре не сообщили.