Оксфордський університет у Великій Британії розпочав випробування вакцини AstraZeneca проти коронавірусу на дітях.

Вперше з початку пандемії для дослідження препаратів від Covid-19 буде залучено неповнолітні. Бажаний для випробувань вік дітей – від 6 до 17 років.

Британські науковці планують вияснити природу імунної відповіді дитячого організму на коронавірус.

– Наразі зараховано близько 300 добровольців, які, як очікується, отримають перші щеплення вже у лютому, – йдеться у повідомленні.

Згідно з планом науковців, лише 240 дітей отримають вакцину, а решта – звичайне щеплення від менінгіту, яке є безпечним для дітей і викликає подібну реакцію.

– Ці нові випробування розширять наше розуміння контролю над коронавірусом на молодші вікові групи, – відзначили дослідники.

Екстрене використання вакцини AstraZeneca схвалено у десятках країн світу.

Уряди держав та ВООЗ неодноразово наголошували на пріоритетності саме цієї вакцини, оскільки вона дешевша у виробництві та зручніша для транспортування та зберігання, ніж інші затверджені вакцини.

Смерть після вакцинації

На початку лютого у Нью-Йорку чоловік помер через півгодини після щеплення від коронавірусу.

Літній пацієнт помер на території медичного центру: його знайшли біля виходу з будівлі.

Після щеплення, коли медики оцінювали 15-хвилинну реакцію організму на препарат, чоловік почувався добре.

Згідно з даними, жодних алергічних реакцій виявлено не було. Яким препаратом вакцинували чоловіка, у центрі не повідомили.