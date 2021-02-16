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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Обнародовали ложные данные: Google выплатит Франции €1,1 млн штрафа

Ирландская и французская филиалы Google согласились выплатить Франции штраф в размере €1,1 млн из-за некорректного отображения рейтинга отелей в стране.

Google

Генеральное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что по итогам их расследования был обнаружен ложный рейтинг отелей.

По данным ведомства, рассмотрение началось после многочисленных жалоб от владельцев и руководителей французских гостиниц. Во время проверки собрали данные о 7,5 тыс. гостиничных учреждений.

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Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации отелей. В результате выяснилось, что корпорация заменила рейтинг Atout France собственными критериям.

Такие действия Google нанесли ущерб как потребителям, так и владельцам отелей.

Google

Компания Google выплатит $3,8 млн для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплаты труда сотрудников.

Во время проверки установили, что сотрудники мужского и женского пола, которые занимали должности программных инженеров в нескольких подразделениях компании, получали неодинаковые зарплаты.

Источник: Euronews

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