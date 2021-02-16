Ірландська та французька філії Google погодилися виплатити Франції штраф у розмірі €1,1 млн через некоректне відображення рейтингу готелів у країні.

Генеральне управління з питань конкуренції, споживання та боротьби з ухилення від сплати податків Міністерства економіки і фінансів Франції повідомило, що за підсумками їхнього розслідування був виявлений неправдивий рейтинг готелів.

За даними відомства, розгляд розпочався після численних скарг від власників та керівників французьких готелів. Під час перевірки зібрали дані про 7,5 тис. готельних установ.

Інформація Google була автоматично звірена з відомостями французької офіційної класифікації готелів. У результаті з’ясувалося, що корпорація замінила рейтинг Atout France власними критеріями.

Такі дії Google завдали збитків як споживачам, так і власникам готелів.

Google

Компанія Google виплатить $3,8 млн для врегулювання справи про дискримінацію під час найму на роботу і оплати праці співробітників.

Під час перевірки встановили, що співробітники чоловічої і жіночої статі, які займали посади програмних інженерів в декількох підрозділах компанії, отримували неоднакові зарплати.

Джерело: Euronews