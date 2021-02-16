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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Польша пока не знает, когда сможет поставить в Украину вакцину AstraZeneca

В Польше пока не знают, когда 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которые планируется перепродать Киеву, поставят в Украину.

вакцина AstraZeneca

Об этом сообщили в Минздраве Польши в ответ на информационный запрос.

— Срок поставки вакцины зависит от срока подписания соглашения, он также связан с графиком поставки AstraZeneca в ЕС. В первом квартале он значительно изменился, уменьшились партии, — рассказали в министерстве.

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В ведомстве отметили, что Еврокомиссия в правовом аспекте помогает Польше перепродать вакцину AstraZeneca Украине.

Польша для своих нужд купила 100 млн доз вакцины против коронавируса, которые будут доставлены в течение года.

На совместной пресс-конференции Еврокомиссии с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стало известно, что Украина сможет приобрести у Польши 1, 2 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Отмечается, что при перепродаже, согласно договорам ЕС, получение прибыли ни одной из сторон не предусмотрено.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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