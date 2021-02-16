Польща поки не знає, коли зможе поставити в Україну вакцину AstraZeneca

У Польщі поки що не знають, коли 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, які планується перепродати Києву, поставлять в Україну.

Про це повідомили в МОЗ Польщі у відповідь на інформаційний запит.

– Термін постачання вакцини залежить від терміну підписання угоди, він також пов’язаний з графіком постачання AstraZeneca до ЄС. У першому кварталі він значно змінився, зменшилися партії, – розповіли у міністерстві.

У відомстві зауважили, що Єврокомісія у правовому аспекті допомагає Польщі перепродати вакцину AstraZeneca Україні.

Польща для своїх потреб купила 100 млн доз вакцини проти коронавірусу, яку буде доставлено упродовж року.

На спільній прес-конференції Єврокомісії з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем стало відомо, що Україна зможе придбати у Польщі 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу.

Зазначається, що під час перепродажу, згідно з угодами ЄС, отримання прибутку жодною зі сторін не передбачено.