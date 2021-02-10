В ближайшее время Украина сможет приобрести у Польши 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.

Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Еврокомиссии с премьер-министром Украины Денисом Шмыгаля.

— Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, — подчеркнул Валдис Домбровскис.

Отмечается, что при перепродаже, согласно договорам ЕС, получение прибыли ни одной из сторон не предусмотрено.

Валдис Домбровскис также добавил, что кроме транспортировки и доставки вакцины из Польши в Украину, Еврокомиссия станет посредником в ходе контрактной договоренности.

Начало вакцинации в Украине — дата

Запланированная вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация начнется вовремя, если партнеры будут придерживаться всех сроков поставок и транспортизации.

На начальном этапе вакцинацию будут проводить члены мобильных бригад, которые предварительно прошли необходимые медицинские учения.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.