В ближайшее время Украина сможет приобрести у Польши 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.
Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Еврокомиссии с премьер-министром Украины Денисом Шмыгаля.
— Европейская комиссия оказывает помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, — подчеркнул Валдис Домбровскис.
Отмечается, что при перепродаже, согласно договорам ЕС, получение прибыли ни одной из сторон не предусмотрено.
Валдис Домбровскис также добавил, что кроме транспортировки и доставки вакцины из Польши в Украину, Еврокомиссия станет посредником в ходе контрактной договоренности.
Начало вакцинации в Украине — дата
Запланированная вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, вакцинация начнется вовремя, если партнеры будут придерживаться всех сроков поставок и транспортизации.
На начальном этапе вакцинацию будут проводить члены мобильных бригад, которые предварительно прошли необходимые медицинские учения.
В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.