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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Байден рассматривает введение санкций для остановки строительства Северного потока-2

Президент США Джо Байден рассматривает внедрение новых санкциях против России, чтобы остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Байден рассматривает введение санкций для остановки строительства Северного потока-2

Он считает, что проект газопровода является неудачной сделкой для Европы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Администрация Байдена проводит анализ проекта трубопровода, по которому планируется поставлять газ из России в Германию.

По словам Псаки, президент Байден четко дал понять, что строительство Северного потока-2 является плохой сделкой.

Северный поток-2

Сейм Польши на ближайшем заседании 24-25 февраля может принять резолюцию с призывом к правительству ФРГ остановить реализацию проекта Северный поток-2.

По словам депутатов партии Солидарная Польша, проект газопровода направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества.

12 февраля партия подала прошение к главе Сейма по ускоренному рассмотрению резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство Северный поток-2.

Источник: Белый дом

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