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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Байден розглядає запровадження санкцій для зупинки будівництва Північного потоку-2

Президент США Джо Байден розглядає впровадження нових санкціій проти Росії, щоб зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Байден розглядає запровадження санкцій для зупинки будівництва Північного потоку-2

Він вважає, що проект газопроводу є невдалою угодою для Європи.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

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Адміністрація Байдена проводить аналіз проекту трубопроводу, по якому планується постачати газ із Росії до Німеччини.

За словами Дженніфер Псакі, президент Байден чітко дав зрозуміти, що будівництво Північного потоку-2 є поганою угодою.

Північний потік-2

Сейм Польщі на найближчому засіданні 24-25 лютого може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

За словами депутатів партії Солідарна Польша, проект газопроводу спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

12 лютого партія подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно припинити будівництво Північний потік-2.

Джерело: Білий дім

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