Байден розглядає запровадження санкцій для зупинки будівництва Північного потоку-2

Президент США Джо Байден розглядає впровадження нових санкціій проти Росії, щоб зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Він вважає, що проект газопроводу є невдалою угодою для Європи.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Адміністрація Байдена проводить аналіз проекту трубопроводу, по якому планується постачати газ із Росії до Німеччини.

За словами Дженніфер Псакі, президент Байден чітко дав зрозуміти, що будівництво Північного потоку-2 є поганою угодою.

Північний потік-2

Сейм Польщі на найближчому засіданні 24-25 лютого може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проекту Північний потік-2.

За словами депутатів партії Солідарна Польша, проект газопроводу спрямований не тільки проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти.

12 лютого партія подала прохання до глави Сейму щодо прискореного розгляду резолюції, що закликає уряд Німеччини негайно припинити будівництво Північний потік-2.

Джерело: Білий дім