Остановить Северный поток-2: Польша готовит обращение к Германии

Сейм Польши на ближайшем заседании 24-25 февраля может принять резолюцию с призывом к правительству ФРГ остановить реализацию проекта Северный поток-2.

Об этом на пресс-конференции в Сейме сообщили депутаты партии Солидарная Польша, которая входит в коалицию.

Северный поток-2 — это проект, который направлен не только против Польши, но и против всего европейского сообщества.

— Поэтому вполне естественно было бы принять во время следующего заседания соответствующую резолюцию — независимо от политического деления — чтобы Сейм выразил свой решительный протест против этого антиевропейского проекта, — заявил депутат от солидарной Польши, заместитель министра климата и окружающей среды Яцек Оздоба.

По его словам, 12 февраля партия подала прошение к главе Сейма по ускоренному рассмотрению резолюции, призывающей правительство Германии немедленно прекратить строительство Северный поток-2.

Пару дней назад посол Польши в Европейском Союзе Анджей Садось заявил, что ЕС должен ответить на агрессивную политику Российской Федерации. По его мнению, самый эффективный шаг — запрет завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

По словам дипломата, такой шаг был бы эффективным ответом на попытки России нарушить единство стран-членов Европейского Союза.

Источник: РАР