Италия оштрафовала Facebook на €7 млн

В Италии антимонопольный регулятор оштрафовал компанию Facebook на €7 млн за использование недобросовестных практик по данным пользователей соцсети.

Антимонопольное управление установило, что Facebook вводит пользователей в заблуждение при регистрации.

Так, во время активации учетной записи в социальной сети новых пользователей компания не информирует должным образом о сборе с коммерческими целями предоставленных ими данных.

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Накануне, 16 февраля, ирландский и французский филиала Google выплатит Франции штраф в размере €1,1 млн из-за некорректного отображения рейтинга отелей в стране.

По данным Генерального управления по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с уклонения от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции, дело против компании начался после многочисленных жалоб от владельцев и руководителей французских гостиниц. Во время проверки собрали данные о 7,5 тыс. гостиничных учреждений.