Італія оштрафувала Facebook на €7 млн

В Італії антимонопольний регулятор оштрафував компанію Facebook на €7 млн за використання недобросовісних практик щодо даних користувачів соцмережі.

Антимонопольне управління встановило, що Facebook вводить користувачів в оману під час реєстрації.

Так, під час активації облікового запису у соціальній мережі нових користувачів компанія не інформує належним чином про збір з комерційними цілями наданих ними даних.

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Напередодні, 16 лютого, ірландська та французька філії Google виплатять Франції штраф у розмірі €1,1 млн через некоректне відображення рейтингу готелів у країні.

За даними Генерального управління з питань конкуренції, споживання та боротьби з ухилення від сплати податків Міністерства економіки і фінансів Франції, справу проти компанії розпочався після численних скарг від власників та керівників французьких готелів. Під час перевірки зібрали дані про 7,5 тис. готельних установ.