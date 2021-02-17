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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Таиланде модельное агентство использовало детей для порнографических фото

В Таиланде детское модельное агентство использовало несовершеннолетних для создания порнографических фото. Полиция задержала 23-летнего руководителя компании — на его жестком диске было обнаружено около 500 тыс. неприличных изображений.

дитина, дівчинка

Среди жертв злоумышленников были не только тайские дети, но и лица из других стран. В общем агентство с 2013 года сотрудничало с более 8 тыс. несовершеннолетних.

Фигуранта дела пока обвиняют в импорте порнографических изображений и сексуальном насилии над детьми.

Правоохранители расследовали дело несколько месяцев, в поисках преступников участвовала полиция Новой Зеландии и ФБР (США).

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В Черниговской области коллекторы монтировали порно с должниками. Злоумышленники публиковали видеозаписи в сети, если их клиенты отказывались погасить долг.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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