В Таиланде детское модельное агентство использовало несовершеннолетних для создания порнографических фото. Полиция задержала 23-летнего руководителя компании — на его жестком диске было обнаружено около 500 тыс. неприличных изображений.

Среди жертв злоумышленников были не только тайские дети, но и лица из других стран. В общем агентство с 2013 года сотрудничало с более 8 тыс. несовершеннолетних.

Фигуранта дела пока обвиняют в импорте порнографических изображений и сексуальном насилии над детьми.

Правоохранители расследовали дело несколько месяцев, в поисках преступников участвовала полиция Новой Зеландии и ФБР (США).

В Черниговской области коллекторы монтировали порно с должниками. Злоумышленники публиковали видеозаписи в сети, если их клиенты отказывались погасить долг.