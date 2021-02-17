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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Таїланді модельна агенція використовувала дітей для порнографічних фото

У Таїланді дитяча модельна агенція використовувала неповнолітніх для створення порнографічних фото. Поліція затримала 23-річного керівника компанії – на його жорсткому диску було виявлено близько 500 тис. непристойних зображень.

дитина, дівчинка

Серед жертв зловмисників були не лише тайські діти, а й особи з інших країн. Загалом агенція з 2013 року співпрацювала з понад 8 тис. неповнолітніх.

Фігуранта справи наразі звинувачують в імпорті порнографічних зображень та сексуальному насильстві над дітьми.

Правоохоронці розслідували справу кілька місяців, у пошуках злочинців брала участь поліція Нової Зеландії та ФБР (США).

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У Чернігівській області колектори монтували порно з боржниками. Зловмисники публікували відеозаписи в мережі, якщо їхні клієнти відмовлялися погасити борг.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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