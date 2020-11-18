В Черниговской области сотрудники коллекторской компании распространяли порноматериалы с должниками.

В интернете они собирали информацию о людях, которые брали кредиты, их семьях, друзьях и коллегах. Коллекторы звонили должникам и требовали отдать долг с угрозами.

Если те отказывались, злоумышленники с помощью специальных программ монтировали порнографическое видео с человеком и распространяли его в интернете.







На Черниговщине коллекторы монтировали порно с должниками, если те не отдавали долг / 2 фотографии

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Фигурантам дела может грозить штраф, шесть месяцев ареста или три года лишения свободы.

На Днепропетровщине мужчины снимали порнографию с малолетними детьми

В Днепропетровской области задержали пятерых мужчин, которые развращали детей 10-14 лет. Преступники сделали около тысячи фото и видеоматериалов, которые затем продавали в сети.

В результате пострадали пять детей. Фигурантам дела грозит до 15 лет заключения.