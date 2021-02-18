Два года колонии за прямой эфир: в Беларуси приговорили журналистов

В Минске суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии журналистов польского телеканала Белсат за прямой эфир акции протеста.

15 ноября 2020 года польские журналисты Дарья Чульцова и Екатерина Бахвалова в течении пяти часов вели стрим из квартиры на Площади перемен в Минске, куда люди пришли почтить память оппозиционера Романа Бондаренко, погибшего из-за жестокого избиения силовиков.

Женщины снимали, как собираются люди, подъезжают силовики, происходят задержания и ликвидируют народный мемориал. Сразу же после разгона митингующих силовики задержали и журналистов.

По версии следствия, женщины через якобы озвученную информацию на так называемых деструктивных аккаунтах в соцсетях собрали протестующих на митинг. Их обвиняют в действиях, которые якобы грубо нарушают общественный порядок.

#судБелсат Падтрымайце нашых моцных дзяўчын????

Іх пазбавілі волі толькі за тое, што яны рабілі сваю працу. Дар’ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву вінаватымі і пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Крыніца: @Belsat_TV pic.twitter.com/XHBV5nEAPq — Белсат TV (@Belsat_TV) February 18, 2021

Суд постановил уничтожить четыре дневника Чульцовой и Бахваловой, а также наклейки и ткань бело-красно-белого цвета. У них конфисковали технику и жилеты с надписью пресса.

В то же время сами журналисты отметили, что все материалы дела указывают на их невиновность. А задержание расценили как простой акт мести спецслужб за выполнение журналистской деятельности.

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Журналисты более трех месяцев находятся в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

11 ноября жителя Минска Романа Бондаренко жестоко избили за то, что он защищал бело-красно-белый флаг. Вечером следующего дня он скончался в больнице.

Гибель Бондаренко вызвала массовое возмущение, а марш его памяти 15 ноября в Минске был разогнан властями.

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Источник: Медиазона.Беларусь