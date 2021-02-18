Два роки колонії за прямий ефір: у Білорусі засудили журналістів

У Мінську суд засудив до двох років позбавлення волі в колонії журналістів польського телеканалу Белсат за прямий ефір акції протесту.

15 листопада 2020 року польські журналісти Дарина Чульцова та Катерина Бахвалова протягом п’яти годин вели стрім з квартири на Площі змін у Мінську, куди люди прийшли вшанувати пам’ять опозиціонера Романа Бондаренка, який загинув через жорстоке побиття силовиків.

Жінки знімали, як збираються люди, під’їжджають силовики, відбуваються затримання та ліквідовують народний меморіал. Одразу після розгону мітингувальників силовики затримали журналістів.

За версією слідства, жінки через нібито озвучення інформації з так званих деструктивних акаунтів в соцмережах зібрали учасників протесту на мітинг. Їх обвинувачують в діях, які нібито грубо порушують громадський порядок.

#судБелсат Падтрымайце нашых моцных дзяўчын????

Іх пазбавілі волі толькі за тое, што яны рабілі сваю працу. Дар’ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву вінаватымі і пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Крыніца: @Belsat_TV pic.twitter.com/XHBV5nEAPq — Белсат TV (@Belsat_TV) February 18, 2021

Суд постановив знищити чотири щоденника Чульцової і Бахвалової, а також наклейки і тканину біло-червоно-білого кольору. У них конфіскували техніку і жилети з написом преса.

Водночас самі журналісти наголосили, що всі матеріали справи вказують на їх невинність. А затримання розцінили як примітивний акт помсти спецслужб за виконання журналістської діяльності.

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Журналісти більше трьох місяців перебувають у СІЗО. Білоруські правозахисники визнали їх політв’язнями.

11 листопада жителя Мінська Романа Бондаренка жорстоко побили через те, що він захищав біло-червоно-білий прапор. Увечері наступного дня він помер в лікарні.

Загибель Бондаренка викликала масове обурення, а марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.

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Джерело: Медиазона.Беларусь