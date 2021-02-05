В Минске парень бросил цветами в ОМОН и получил 4 года колонии

Утром 5 февраля в Ленинском суде Минска суд вынес приговор 29-летнему парню, который участвовал в протестах в Беларуси.

Как заявил прокурор, выходя на проезжую часть, подсудимый Александр Нурдинов “срывал растительность из цветочных клумб и бросал ее в сотрудников органов внутренних дел”.

Кроме четырех лет колонии усиленного режима, также мужчину заставят выплатить почти 28 тыс. белорусских рублей штрафа — это примерно 295 тыс. гривен.

В ходе судебного заседания парень отрицал свою виновность. Ранее он не был судим.

Читайте Кабмин упростил оформление вида на жительство в Украине для граждан Беларуси

Уголовные производство было открыто по ч. 1 ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекло нарушение работы транспорта) и ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках) УК Республики Беларусь.

Дела против белорусских оппозиционеров

В конце декабря 2020 года генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других оппозиционеров, членов Координационного совета.

Уголовные производства начато по ч.1 ст. 361-1 (Создание экстремистского формирования).

Фигурантами, кроме Тихановской, стали Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дилевский и другие.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by