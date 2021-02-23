В Европейский суд поступила еще одна жалоба Украины против РФ

Украина подала жалобу против России в Европейский суд по правам человека из-за длительной практики целенаправленных убийств.

В Европейском суде отмечают, что жалоба касается целенаправленных убийств, которые совершает Россия против ее противников на территории других государств, включая страны Рады Европы, которые расположены за пределами вооруженного конфликта.

Также в суде отмечают, что правительство Украины утверждает, что Россия не способна расследовать эти убийства и намеренно проводит скрытые операции, направленные на срыв попыток найти виновных.

Читайте Украина ввела санкции против российских компаний Indusoft и ISS

В институции сообщили, что Украина заявляет о нарушении как материальных, так и процессуальных аспектов статьи о праве на жизнь Конвенции.

Вместе с тем Министерство юстиции Украины сообщило, что за период с 2014 года на территории Украины было осуществлено ряд покушений и убийств представителями спецслужб РФ, завербованными ими лицами и представителями российских оккупационных администраций ЛНР/ДНР, которые вызвали большой резонанс в украинском обществе.

Также имеются случаи незаконного применения летальной силы. Этого достаточно для установления Европейским судом факта существования так называемой административной практики.

Всего в Европейском суде зарегистрировано уже девять жалоб Украины против России.

Они касаются событий на востоке Украины (включая падение рейса MH17), Крыма, морского инцидента в Керченском проливе 2018 года, который привел к захвату трех украинских военно-морских суден и их экипажей.

Четыре жалобы уже находятся на рассмотрении.

Джерело: ЕСПЧ