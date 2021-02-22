Украина ввела санкции против российских компаний Indusoft и ISS

Украина ввела санкции против еще двух российских компаний ООО Инда-софт и ООО ИСС-Софт (Indusoft и ISS)

Согласно санкционному решению СНБО и указом президента от 19 февраля, на три года обеим компаниям полностью запрещены торговые операции, транзит ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг, а также передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и вывод капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.

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Компания Indusoft-Ukraine (ООО Инда-софт) специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий. Компания Intelligent Security Systems (является владельцем ООО ИСС-Софт и других компаний) предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления.

19 февраля СНБО ввел санкции против восьми человек, среди которых оказались граждане Украины Оксана Марченко, Виктор Медведчук и Наталья Лавренюк, а также россияне Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов, Константин Вацковский и Виталий Донченко.

Также под санкции попали 19 компаний, в том числе пять самолетов, которые летали по маршруту Киев — Москва.