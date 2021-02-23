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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

У Європейський суд надійшла ще одна скарга України проти РФ

Україна подала скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини через тривалу практику цілеспрямованих вбивств.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)

У Європейському суді зазначають, що скарга стосується цілеспрямованих вбивств, які вчиняє Росія проти її супротивників на території інших держав, включно з країнами Ради Європи, які розташовані за межами збройного конфлікту.

Також, за твердженням суду, уряд України стверджує, що Росія не здатна розслідувати ці вбивства і навмисно проводить приховані операції, спрямовані на зрив спроб знайти винних.

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У інституції повідомили, що Україна заявляє про порушення як матеріальних, так і процесуальних аспектів статті про право на життя Конвенції.

Натомість Міністерство юстиції України повідомило, що за період з 2014 року на території України було здійснено ряд замахів і вбивств представниками спецслужб РФ, завербованими ними особами і представниками російських окупаційних адміністрацій ЛНР/ДНР, які викликали великий резонанс в українському суспільстві.

Також є наявні випадки незаконного застосування летальної сили. Цього достатньо для встановлення Європейським судом факту існування так званої адміністративної практики.

Загалом у Європейському суді зареєстровано вже дев’ять скарг України проти Росії.

Вони стосуються подій на сході України (включаючи падіння рейсу MH17), Криму, морського інциденту в Керченській протоці 2018 року, який призвів до захоплення трьох українських військово-морських суден і їхніх екіпажів.

Чотири скарги вже перебувають на розгляді.

Джерело: ЄСПЛ

Фото: Dreamstime

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