Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах 23 февраля поднялась до $66,69 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Такой показатель появился впервые с 20 января прошлого года.

По состоянию на утро фьючерс на Brent с поставкой в апреле растет на 5,27% и торгуется по $66,23 за баррель.

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А вот стоимость американской нефти WTI немного ниже — на уровне $62,56 за баррель. На максимуме цена доходила до $62,99 за баррель.

В феврале цены на нефть вернулись на уровень прошлого года. Одной из причин роста стали аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США — Техасе, которые привели к закрытию скважин.

Температура там опускалась до -18 градусов.