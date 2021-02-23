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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Вперше з січня минулого року: ціна нафти Brent піднялася вище $66

Вартість квітневого ф’ючерсу на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE на торгах 23 лютого піднялася до $66,69 за барель.

ціна на нафту

Про це свідчать дані торгового майданчика. Такий показник з’явився вперше з 20 січня минулого року.

Станом на ранок ф’ючерс на Brent з постачанням в квітні зріс на 5,27% і торгується по $66,23 за барель.

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А ось вартість американської нафти WTI трохи нижче – на рівні $62,56 за барель. Максимально ціна доходила до $62,99 за барель.

У лютому ціни на нафту повернулися на рівень минулого року. Однією з причин зростання стали аномальні морози в найбільшому нафтовидобувному штаті США – Техасі, які призвели до закриття свердловин.

Температура там опускалася до -18 градусів.

Фото: Dreamstime

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