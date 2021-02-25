В Венесуэле посла Европейского Союза Исабель Брильанте Педросу объявили персоной нон грата.

Ей дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

Такое решение местные власти приняли в связи с расширением санкций ЕС против сторонников режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это не первое обострение между ЕС и Венесуэлой. Власти Венесуэлы намеревались выслать Исабель Брильанте Педросу в июле 2020 года. Тогда ЕС также ввел ряд ограничительных мер. Однако по истечении 72 часов власти изменили свое решение.

Ситуация с отзывом послов в РФ

В феврале 2021 года Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

Решение приняли в связи с тем, что они принимали участие в митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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Источник: Cancillería Venezuela