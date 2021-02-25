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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Власти Венесуэлы признали посла ЕС персоной нон грата

В Венесуэле посла Европейского Союза Исабель Брильанте Педросу объявили персоной нон грата.

Власти Венесуэлы признали посла ЕС персоной нон грата

Ей дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

Такое решение местные власти приняли в связи с расширением санкций ЕС против сторонников режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это не первое обострение между ЕС и Венесуэлой. Власти Венесуэлы намеревались выслать Исабель Брильанте Педросу в июле 2020 года. Тогда ЕС также ввел ряд ограничительных мер. Однако по истечении 72 часов власти изменили свое решение.

Ситуация с отзывом послов в РФ

В феврале 2021 года Министерство иностранных дел РФ признало послов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

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Решение приняли в связи с тем, что они принимали участие в митингах в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее о скандале с европейскими послами в РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Cancillería Venezuela

Фото: Dreamstime

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