Три европейские страны, Германия, Швеция и Польша, заявили о высылке российских дипломатов. Этот шаг — зеркальный ответ на подобные действия властей РФ, которые объявили персонами нон грата их дипломатов из-за участия в акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

В странах приняли такие меры касательно одного представителя России в каждой из них.

Согласно предварительной информации, будут отосланы дипломаты, которые работали в польском городе Познань и в немецком Берлине. В Швеции также подтвердили такой запрос в посольство РФ.

При этом в Швеции отметили, что их дипломат лишь выполнял свои обязанности.

Высылка дипломатов в РФ

5 февраля МИД России признал дипломатов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

Они приняли это решение, потому что иностранные представители участвовали в митингах в поддержку Навального 23 января 2021 года.

Подробнее о высылке РФ дипломатов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Rikard Jozwiak, РБК-Украина