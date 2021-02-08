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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Германия, Швеция и Польша выслали российских дипломатов

Три европейские страны, Германия, Швеция и Польша, заявили о высылке российских дипломатов. Этот шаг — зеркальный ответ на подобные действия властей РФ, которые объявили персонами нон грата их дипломатов из-за участия в акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

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В странах приняли такие меры касательно одного представителя России в каждой из них.

Согласно предварительной информации, будут отосланы дипломаты, которые работали в польском городе Познань и в немецком Берлине. В Швеции также подтвердили такой запрос в посольство РФ.

При этом в Швеции отметили, что их дипломат лишь выполнял свои обязанности.

Высылка дипломатов в РФ

5 февраля МИД России признал дипломатов Польши, Германии и Швеции персонами нон грата.

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Они приняли это решение, потому что иностранные представители участвовали в митингах в поддержку Навального 23 января 2021 года.

Подробнее о высылке РФ дипломатов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Rikard Jozwiak, РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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