Европейский союз продолжает санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции будут действовать против высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в Беларуси, а также репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.

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В общем санкции касаются 88 человек, в том числе самого Александра Лукашенко и семи организаций, которые получали выгоду или поддерживали его режим.

Ограничения касаются запрета поездок в страны Европейского Союза и замораживания активов.

— ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе с помощью поддержки гражданского общества и независимых СМИ, — говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

Митинги в стране начались после переизбрания президента 9 августа 2020. По результатам сфальсифицированных выборов им снова стал Александр Лукашенко.

Возмущенные таким решением, белорусы вышли на мирные протесты, на которых власть применяла силу и массово задерживала людей.

Подробнее о протестах в Беларуси Факты ICTV рассказывали ранее.