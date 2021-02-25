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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

ЕС продлил санкции против Беларуси еще на один год

Европейский союз продолжает санкции против Беларуси до 28 февраля 2022 года, сообщается на сайте Совета ЕС.

Лукашенко

Санкции будут действовать против высших должностных лиц страны, которые несут ответственность за фальсификацию выборов в Беларуси, а также репрессии против журналистов, оппозиционеров и силовые разгоны мирных митингующих.

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В общем санкции касаются 88 человек, в том числе самого Александра Лукашенко и семи организаций, которые получали выгоду или поддерживали его режим.

Ограничения касаются запрета поездок в страны Европейского Союза и замораживания активов.

— ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе с помощью поддержки гражданского общества и независимых СМИ, — говорится в сообщении.

Протесты в Беларуси

Митинги в стране начались после переизбрания президента 9 августа 2020. По результатам сфальсифицированных выборов им снова стал Александр Лукашенко.

Возмущенные таким решением, белорусы вышли на мирные протесты, на которых власть применяла силу и массово задерживала людей.

Подробнее о протестах в Беларуси Факты ICTV рассказывали ранее.

Источник: Евросоюз

Фото: Dreamstime

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