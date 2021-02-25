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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на один рік

Європейський союз продовжує санкції проти Білорусі до 28 лютого 2022 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Лукашенко

Санкції діятимуть проти високопосадовців країни, які несуть відповідальність за фальсифікацію виборів у Білорусі, а також репресії проти журналістів, опозиціонерів та силові розгони мирних мітингувальників. 

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Загалом санкції стосуються 88 осіб, у тому числі самого Олександра Лукашенка та семи організацій, які отримували вигоду або підтримували його режим.

Обмеження стосуються заборони поїздок в країни Європейського Союзу та замороження активів.

– ЄС продовжить підтримувати білоруський народ в його законному прагненні до демократії, в тому числі за допомогою підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, – йдеться у повідомленні.

Протести у Білорусі

Мітинги в країні розпочались після переобрання президента 9 серпня 2020 року. За результатами сфальсифікованих виборів ним знову став Олександр Лукашенко.

Обурені таким рішенням, білоруси вийшли на мирні протести, на яких влада застосовувала силу та масово затримувала людей.

Детальніше про протести у Білорусі Факти ICTV розповідали раніше.

Джерело: Євросоюз

Фото: Dreamstime

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