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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Суд Беларуси дал свидетелю убийства протестующего 10 лет колонии

В городе Брест судья вынес приговор убитому выстрелом в голову Геннадию Шутову во время протестов в Беларуси 11 августа 2020 года и его другу, который стал свидетелем смерти, Александру Кордюкову.

Беларусь протесты

Судья Брестской области Светлана Кременевская признала обоих виновными в сопротивлении милиционеру с применением насилия, а Кордюкова еще и в покушении на убийство.

Кордюкова приговорили к десяти годам колонии усиленного режима, а покойному Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Во время столкновения с ними и погиб Шутов.

Своей вины Кордюков не признал, а во время слушаний отметил, что не знал, кем на самом деле является Гаврилов и Голицын. В тот день оба правоохранителя были одеты в гражданскую одежду, а пистолеты хранили в поясных сумках.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде.

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Оба военнослужащих отказались предъявлять иск к обвиняемым о возмещении вреда.

МВД Беларуси об инциденте сообщило, что в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках.

— Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников было применено оружие.

22 февраля в Беларуси суд приговорил несовершеннолетнего участника массовых протестов Никиту Золотарева к шести годам исправительной колонии.

Также осудили двух участников, не согласных с результатами президентских выборов к шести и восьми годам лишения свободы. 29-летнему Леониду Ковалеву присудили шесть лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Корнееву — восемь лет за решеткой с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Источник: Радио Свобода

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