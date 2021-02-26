Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

Блинкен подчеркнул, что позиция США остается неизменной — они признают, что Крым — это Украина. Также он добавил, что действия РФ угрожают безопасности всего мира.

— Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать предполагаемую Россией аннексию Крыма.

Государственный секретарь подчеркнул, что США поддерживают инициативу Крымская платформа.

Земли украинцев в ​​Крыму под угрозой

Россия отбирает в украинцев земли в Крыму. Согласно законам РФ, граждане, проживающие на территории Крыма, должны иметь российское гражданство. Иначе они не могут владеть недвижимостью на полуострове.

Подробнее о землях украинцев в ​​Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Государственный департамент США