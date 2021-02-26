Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.
Блинкен подчеркнул, что позиция США остается неизменной — они признают, что Крым — это Украина. Также он добавил, что действия РФ угрожают безопасности всего мира.
— Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс.
США не признают и никогда не будут признавать предполагаемую Россией аннексию Крыма.
Государственный секретарь подчеркнул, что США поддерживают инициативу Крымская платформа.
Земли украинцев в Крыму под угрозой
Россия отбирает в украинцев земли в Крыму. Согласно законам РФ, граждане, проживающие на территории Крыма, должны иметь российское гражданство. Иначе они не могут владеть недвижимостью на полуострове.
Подробнее о землях украинцев в Крыму читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Государственный департамент США