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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Крым — это Украина. Госсекретарь США призвал Россию прекратить оккупацию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных и вернуть Украине полный контроль над полуостровом.

ентоні блінкен

Блинкен подчеркнул, что позиция США остается неизменной — они признают, что Крым — это Украина. Также он добавил, что действия РФ угрожают безопасности всего мира.

— Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс.

США не признают и никогда не будут признавать предполагаемую Россией аннексию Крыма.

Государственный секретарь подчеркнул, что США поддерживают инициативу Крымская платформа.

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Земли украинцев в ​​Крыму под угрозой

Россия отбирает в украинцев земли в Крыму. Согласно законам РФ, граждане, проживающие на территории Крыма, должны иметь российское гражданство. Иначе они не могут владеть недвижимостью на полуострове.

Подробнее о землях украинцев в ​​Крыму читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Государственный департамент США

Фото: Getty Images

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