Тысячи людей лишатся права собственности: зачем РФ отбирает у украинцев землю в Крыму

Почти год назад Российская Федерация приняла закон, по которому украинцы, проживающие на территории Крыма, не имеют права владеть там землей.

В Гражданском кодексе РФ указано, если человек не имеет гражданства России и другой страны (апатрид) и владеет землей на приграничных территориях, он должен продать ее россиянину.

Если этого не сделать добровольно, участок принудительно заберут на продажу по решению соответствующего госоргана.

— Украинцы, которые до сих пор не получили российские паспорта, испытывают на себе дискриминационные нормы со стороны российского законодательства, — рассказала член Ассоциации юристов Украины Анна Иванченко.

Таким образом, до 20 марта 2021 года все иностранцы должны отдать участки, расположенные практически на всей территории Республики Крым и Севастополя — это 19 из 25 муниципальных образований (в частности города Армянск, Евпатория, Керчь, Саки, Судак, Феодосия и Ялта).

А вот Симферополь в указанный перечень не вошел.

Более того, если человек владеет лишь частью объекта, он все равно должен ее продать или передать.

“Выгодные” условия для украинцев

По данным Единого государственного реестра недвижимости РФ, на территории Крыма иностранцам принадлежат более 11,5 тыс. земельных участков, подпадающих под запрет на иностранное владение — в основном это граждане Украины.

В то же время это только те участки, которые уже оформлены в соответствии с российским законодательством.

Чтобы принудительно не отдавать свой участок, украинцы пытаются сделать это на выгодных условиях, например, заключив договор купли-продажи или дарения.

Таким образом российские власти пытаются избавиться от любой собственности украинцев в Крыму.

Факты ICTV пообщались с Алексеем, который еще в 2006 году купил землю в Крыму, а сейчас не знает, что делать с землей, на которой уже стоит построенный им дом.

— Я с 2013 года не был в Крыму и физически, особенно в условиях карантина, не могу заняться вопросом продажи земли. Среди знакомых, которые хотят получить гражданство России (чтобы не потерять участок, — Ред.), никого нет. Все пытаются найти родственников, на которых смогут переоформить недвижимость, — рассказал Алексей.

В то же время, есть много людей, которые уже продать свои участки, не дожидаясь конечного срока. До принятия закона никаких проблем с переоформлением не было.

Сам Алексей хотел продать землю сразу после аннексии Крыма в 2014 году, но тогда, как и сейчас, надеется, что полуостров вернется в состав Украины.

— Что делать конкретно сейчас — непонятно, ведь выехать в Крым трудно из-за пандемии коронавируса.

У украинцев в Крыму есть вариант продать земельный участок, таким образом получив за него хоть какие-то средства, чтобы приобрести его в другом месте.

— Также можно создать юридическое лицо на территории России, по ее законам, и оно просто будет участником. После этого можно зарегистрировать право собственности на такой земельный участок на юридическое лицо по российскому законодательству, — рассказала член Ассоциации юристов.

Однако открытым остается вопрос, что делать с объектами недвижимости, расположенными на участках.

Почему России выгодно убрать украинцев из Крыма

Самое простое объяснение такому решению России — желание убрать украинцев и заменить их россиянами.

По мнению политолога Владимира Фесенко, Крым давно превращается в мощную военную базу.

— Наличие там среди владельцев, особенно на побережье, большого количества украинцев, потенциально не выгодно. “Власти” Крыма хотят очистить таким образом состав владельцев участков, чтобы там не было иностранцев.

Таким образом Россия избавляется от потенциальных рисков для государственной и военной безопасности.

Также такое решение заставляет людей определиться, на чьей они стороне, ведь есть украинцы, которые живут, например, в Киеве, а владеют землей в Крыму и не хотят ее отдавать.

— Паспортизация жителей оккупированных территорий — это одно из стратегических направлений российской политики в Украине, — отметил Фесенко.

Кроме чисто политического мотива, также есть коррупционный. Крымская земля, особенно на побережьях — ценный и прибыльный ресурс, поэтому здесь есть за что бороться.

По словам Анны Иванченко, Украина никак не сможет помочь соотечественникам, проживающим на территории Крыма.

Единственное, что Украина может в этой ситуации сделать для своих граждан, сохранить записи о праве собственности в нашем государственном реестре.