Министерство иностранных дел Украины призвало мир ввести новые санкции против Российской Федерации. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что недавние обыски в домах крымских татар в АР Крым являются основанием для новых ограничений.

МИД Украины отмечает, что на временно оккупированных территориях происходит нарушение прав человека. Украинских активистов преследуют, людей похищают и убивают, некоторые граждане безосновательно находятся в тюрьмах.

20 февраля 2021 — седьмая годовщина вооруженной агрессии России против Украины. За этот период умерло 13 тыс. человек, в том числе три тыс. гражданских, десятки тысяч получили ранения.

— Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы заставить российские власти к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вопрос репрессий в отношении крымских татар будет обсуждаться на Генеральной ассамблее ООН.

Репрессии в Крыму

Накануне прошли обыски в домах крымских татар. Российские силовики ночью пришли в дома жителей оккупированного Крыма. Пока известно по меньшей мере о пяти таких случаях.