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Факты / Мир / Росія
Валентина Летяк |

День памяти Немцова: более 10 тыс. человек принесли цветы к месту убийства

27 февраля, в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти.

Річниця вбивства Нємцова

Возложить цветы к месту, где был убит оппозиционер, пришли более 10 тыс. человек.

Почтили память Немцова друзья, близкие и сторонники политика, а также послы иностранных государств.

После убийства Немцова в Москве каждый год проходили марши его памяти, но в 2021 году из-за пандемии организаторы решили отказаться от шествия и попросили мэрию столицы не мешать возложению цветов.

 

 

 

 

 

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Сквер имени Немцова открыли у посольства РФ в Киеве

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили поздно вечером 27 февраля 2015 году на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни. В июне 2017 года суд присяжных признал виновным в убийстве экс-офицера батальона МВД Север Заура Дадаева. Но заказчик убийства до сих пор не назван.

В Киеве два года назад на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, возле посольством РФ в Украине, открыли сквер имени Бориса Немцова.

Источник: Белый счетчик

Фото: Белый счетчик

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