27 февраля, в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, на Большом Москворецком мосту прошла акция памяти.

Возложить цветы к месту, где был убит оппозиционер, пришли более 10 тыс. человек.

Почтили память Немцова друзья, близкие и сторонники политика, а также послы иностранных государств.

После убийства Немцова в Москве каждый год проходили марши его памяти, но в 2021 году из-за пандемии организаторы решили отказаться от шествия и попросили мэрию столицы не мешать возложению цветов.

->

Акция #деньНемцова не имеет конкретного времени окончания. Люди продолжают возлагать цветы. В момент окончания основного подсчета в 21:00 поток был около 5 человек в минуту.

Поэтому о всей акции мы лишь можем утверждать, что сегодня в ней приняли участие более 10 тыс. человек. pic.twitter.com/P5mgWtDkRm — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

Финальные данные подсчета #БелыйСчётчик на акции #деньНемцова 27.02.2021 Сегодня в период с 11:00 до 21:00 в акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве приняли участие 10,1 тыс. человек. -> pic.twitter.com/QJ0iM0td1r — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

К 19:00 на акцию памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком Мосту прошли 9,0 тыс. участников. Подсчет продолжается.#деньНемцова #БелыйСчётчик pic.twitter.com/EomWuBrf6V — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

Посол @DeborahBronnert почтила память Бориса #Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России pic.twitter.com/e84yU84eHE — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) February 27, 2021

#ПосолЕС в России #Эдерер и главы и представители дипмиссий стран ЕС и других посольств почтили память Б. Немцова, возложив цветы на место его убийства на Б. Москворецком мосту. #Немцов по-прежнему служит примером для тех, кому небезразличны свобода, права человека, демократия. pic.twitter.com/74yZne59JC — Евросоюз (@EUinRussia) February 27, 2021

Читайте Сквер имени Немцова открыли у посольства РФ в Киеве

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили поздно вечером 27 февраля 2015 году на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни. В июне 2017 года суд присяжных признал виновным в убийстве экс-офицера батальона МВД Север Заура Дадаева. Но заказчик убийства до сих пор не назван.

В Киеве два года назад на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, возле посольством РФ в Украине, открыли сквер имени Бориса Немцова.

Источник: Белый счетчик

Фото: Белый счетчик