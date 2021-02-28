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Факти / Світ / Росія
Валентина Летяк |

День пам’яті Нємцова: понад 10 тис. людей принесли квіти до місця вбивства

27 лютого, в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, на Великому Москворецькому мосту пройшла акція пам’яті.

Річниця вбивства Нємцова

Покласти квіти до місця, де був убитий опозиціонер, прийшли більше 10 тис. людей.

Вшанували пам’ять Нємцова друзі, близькі та прихильники політика, а також посли іноземних держав.

Після вбивства Нємцова в Москві щороку проходили марші його пам’яті, але у 2021 році через пандемію організатори вирішили відмовитися від ходи і попросили мерію столиці не заважати покладанню квітів.

 

 

 

 

 

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Сквер імені Нємцова відкрили біля посольства РФ у Києві

Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.

За підозрою в скоєнні злочину кілька днів по тому затримали п’ятьох уродженців Чечні. У червні 2017 року суд присяжних визнав винним у вбивстві екс-офіцера батальйону МВС Північ Заура Дадаєва. Але замовника вбивства досі не названо.

У Києві два роки тому на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту, біля посольством РФ в Україні, відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

Джерело: Белый счетчик

Фото: Белый счетчик

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