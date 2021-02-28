27 лютого, в шосту річницю вбивства Бориса Нємцова, на Великому Москворецькому мосту пройшла акція пам’яті.

Покласти квіти до місця, де був убитий опозиціонер, прийшли більше 10 тис. людей.

Вшанували пам’ять Нємцова друзі, близькі та прихильники політика, а також посли іноземних держав.

Після вбивства Нємцова в Москві щороку проходили марші його пам’яті, але у 2021 році через пандемію організатори вирішили відмовитися від ходи і попросили мерію столиці не заважати покладанню квітів.

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Акция #деньНемцова не имеет конкретного времени окончания. Люди продолжают возлагать цветы. В момент окончания основного подсчета в 21:00 поток был около 5 человек в минуту.

Поэтому о всей акции мы лишь можем утверждать, что сегодня в ней приняли участие более 10 тыс. человек. pic.twitter.com/P5mgWtDkRm — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

Финальные данные подсчета #БелыйСчётчик на акции #деньНемцова 27.02.2021 Сегодня в период с 11:00 до 21:00 в акции памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве приняли участие 10,1 тыс. человек. -> pic.twitter.com/QJ0iM0td1r — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

К 19:00 на акцию памяти Бориса Немцова на Большом Москворецком Мосту прошли 9,0 тыс. участников. Подсчет продолжается.#деньНемцова #БелыйСчётчик pic.twitter.com/EomWuBrf6V — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 27, 2021

Посол @DeborahBronnert почтила память Бориса #Немцова, возложив цветы к месту, где он был убит 6 лет назад. Он пользовался всеобщим уважением в Великобритании за его работу по развитию демократии и прав человека в России pic.twitter.com/e84yU84eHE — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) February 27, 2021

#ПосолЕС в России #Эдерер и главы и представители дипмиссий стран ЕС и других посольств почтили память Б. Немцова, возложив цветы на место его убийства на Б. Москворецком мосту. #Немцов по-прежнему служит примером для тех, кому небезразличны свобода, права человека, демократия. pic.twitter.com/74yZne59JC — Евросоюз (@EUinRussia) February 27, 2021

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Російського опозиціонера Бориса Нємцова вбили пізно ввечері 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви.

За підозрою в скоєнні злочину кілька днів по тому затримали п’ятьох уродженців Чечні. У червні 2017 року суд присяжних визнав винним у вбивстві екс-офіцера батальйону МВС Північ Заура Дадаєва. Але замовника вбивства досі не названо.

У Києві два роки тому на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту, біля посольством РФ в Україні, відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

Джерело: Белый счетчик

Фото: Белый счетчик