Иран отказался от встречи с США по ядерной сделке

Иран отказался от встречи с Соединенными Штатами Америки, которую предложил Евросоюз, по возврату к соблюдению условий ядерной сделки.

Предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

В МИД Ирана считают, что президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

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В Вашингтоне отметили, что разочарованы такими действиями Ирана, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к общему соблюдению ядерной сделки.

По предварительным данным, в ближайшее время этот вопрос станет предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето.

Иран

Иран пригрозил ограничить доступ к ядерным объектам Международному агентству по атомной энергии, если до конца февраля не будет сдвигов в споре с США по ядерной сделке.

В настоящее время Иран выполняет дополнительный протокол МАГАТЭ, по которому инспекторы имеют беспрепятственный доступ к ядерным объектам Ирана.

Источник: BBC