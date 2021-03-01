PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Принц Гарри заявил о страхе повторить историю своей матери принцессы Дианы

Герцог и герцогиня Сассекском Гарри и Меган Маркл дали свое первое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Меган Маркл и Принци Гарри

Герцог поделился своим беспокойством, что история повторяется. Он вспомнил об уходе своей матери, принцессы Дианы, из королевской семье три десятилетия назад, сказав, что он не может представить, через что она прошла одна.

— Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, бок о бок с женой. Потому что я не могу представить, как было ей (принцессе Диане, — Ред.) проходить через это же столько лет назад, — рассказал он в интервью, отрывок которого появился на YouTube.

Полное интервью в США выйдет в эфир 7 марта.

Принцесса Диана отказалась от титула во время развода с принцем Уэльским в августе 1996 года. В следующем году она погибла в автомобильной катастрофе в Париже.

Королевская пару принца Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь королевских патронажев, которые были предоставлены Елизаветой II.

Более года назад супруги заявили, что хотят сложить полномочия членов королевской семьи.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка