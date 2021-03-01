Герцог и герцогиня Сассекском Гарри и Меган Маркл дали свое первое телевизионное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Герцог поделился своим беспокойством, что история повторяется. Он вспомнил об уходе своей матери, принцессы Дианы, из королевской семье три десятилетия назад, сказав, что он не может представить, через что она прошла одна.

— Больше всего я боялся, что история повторится. Я с большим облегчением и радостью сижу здесь, разговариваю с вами, бок о бок с женой. Потому что я не могу представить, как было ей (принцессе Диане, — Ред.) проходить через это же столько лет назад, — рассказал он в интервью, отрывок которого появился на YouTube.

Полное интервью в США выйдет в эфир 7 марта.

Принцесса Диана отказалась от титула во время развода с принцем Уэльским в августе 1996 года. В следующем году она погибла в автомобильной катастрофе в Париже.

Королевская пару принца Гарри и Меган Маркл больше не будут иметь королевских патронажев, которые были предоставлены Елизаветой II.

Более года назад супруги заявили, что хотят сложить полномочия членов королевской семьи.