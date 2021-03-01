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Анастасія Дячкіна |

Принц Гаррі заявив про страх повторити історію своєї матері принцеси Діани

Герцог і герцогиня Сассекські Гаррі і Меган Маркл дали своє перше телевізійне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Меган Маркл и Принци Гарри

Герцог поділився своєю стурбованістю, що історія повторюється. Він згадав про відхід своєї матері, принцеси Діани, з королівської сім’ї три десятиліття тому, сказавши, що він не може уявити, через що вона пройшла одна.

– Найбільше я боявся, що історія повториться. Я з великим полегшенням і радістю сиджу тут, розмовляю з вами, пліч-о-пліч з дружиною. Тому що я не можу уявити, як було їй (принцесі Діані, – Ред.) проходити через це самій стільки років тому, – розповів він в інтерв’ю, уривок якого з’явився на YouTube.

Повне інтерв’ю в США вийде в ефір 7 березня.

Принцеса Діана відмовилася від титулу під час розлучення з принцом Уельським в серпні 1996 року. Наступного року вона загинула в автомобільній катастрофі в Парижі.

Королівська пара принца Гаррі та Меган Маркл більше не матиме королівських патронажів, які були надані Єлизаветою II.

Більше року тому подружжя заявило, що хоче скласти повноваження членів королівської сім’ї.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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