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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

СК Беларуси инициировал экстрадицию лидера оппозиции Светланы Тихановской

Следственный комитет Республики Беларусь сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской, которая летом 2020 года была вынуждена уехать в Литву из-за политического преследования.

Світлана Тихановська

Ранее Тихановская была объявлена ​​в международный розыск, теперь документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

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СК Беларуси также сообщил о завершении расследования против четырех доверенных лиц лидера оппозиции, которых обвиняют в подготовке захвата административных зданий в Гомеле.

Ко всем применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Режим Александра Лукашенко

28 февраля в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag Светлана Тихановская заявила, что отставка Лукашенко в этом году неизбежна.

По ее мнению, это произойдет через постоянное давление со стороны США и Европейского Союза.

Источник: СК Республики Беларусь

Фото: Светлана Тихановская

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