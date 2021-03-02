Следственный комитет Республики Беларусь сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской, которая летом 2020 года была вынуждена уехать в Литву из-за политического преследования.

Ранее Тихановская была объявлена ​​в международный розыск, теперь документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Читайте США и Великобритания ввели санкции против белорусских чиновников

СК Беларуси также сообщил о завершении расследования против четырех доверенных лиц лидера оппозиции, которых обвиняют в подготовке захвата административных зданий в Гомеле.

Ко всем применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Режим Александра Лукашенко

28 февраля в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag Светлана Тихановская заявила, что отставка Лукашенко в этом году неизбежна.

По ее мнению, это произойдет через постоянное давление со стороны США и Европейского Союза.

Источник: СК Республики Беларусь

Фото: Светлана Тихановская