Следственный комитет Республики Беларусь сообщил об инициировании экстрадиции Светланы Тихановской, которая летом 2020 года была вынуждена уехать в Литву из-за политического преследования.
Ранее Тихановская была объявлена в международный розыск, теперь документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.
СК Беларуси также сообщил о завершении расследования против четырех доверенных лиц лидера оппозиции, которых обвиняют в подготовке захвата административных зданий в Гомеле.
Ко всем применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Режим Александра Лукашенко
28 февраля в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag Светлана Тихановская заявила, что отставка Лукашенко в этом году неизбежна.
По ее мнению, это произойдет через постоянное давление со стороны США и Европейского Союза.
Источник: СК Республики Беларусь
Фото: Светлана Тихановская