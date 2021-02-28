Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко змушений буде піти у відставку вже цієї весни. Таке припущення висловила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

В інтерв’ю німецькому тижневику Bild am Sonntag Тихановська заявила, що до відставки Лукашенка неминуче призведе зростаючий тиск на його режим з боку Європейського союзу та США.

— У цьому році впаде режим Лукашенка. Думаю, навесні його не буде. Тиск буде рости з кожним днем, в якийсь момент він стане для Лукашенко занадто сильним, і він піде, – зазначила Тихановська.

Вона додала, що опозиція вже виграла вибори у Лукашенка, а він лише силою утримує себе при владі.

— Так, він лякав людей на вулицях кийками та гвинтівками, але люди знаходять інші способи протестувати, – заявила вона.

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Тихановська зазначила, що за останні півроку вся Білорусь змінилася.

— Ніхто не може вибити із білорусів ідею свободи та гідності.

За її словами, те, що на вулиці виходять менше людей у порівнянні з серпнем, не означає, що протестний рух став менш активним. Тихановська заявила, що деякі люди хотіли б агресивнішої революції, але сама вона виступає за мирний протест.

Нещодавно сама Тихановська зазначила, що вона та її прихильники “втратили вулиці”. Йдеться про те, що у Білорусі вщухли протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Водночас, вона сподівається, що мітинги продовжаться у країні навесні.