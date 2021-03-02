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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

СК Білорусі ініціював екстрадицію лідера опозиції Світлани Тихановської

Слідчий комітет Республіки Білорусь повідомив про ініціювання екстрадиції Світлани Тихановської, яка влітку 2020 року була змушена виїхати до Литви через політичне переслідування. 

Світлана Тихановська

Раніше Тихановська була оголошена в міжнародний розшук, наразі документи на її екстрадицію передані до генеральної прокуратури.

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СК Білорусі також повідомив про завершення розслідування проти чотирьох довірених осіб лідера опозиції, яких звинувачують у підготовці захоплення адміністративних будівель в Гомелі.

До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Режим Олександра Лукашенка

28 лютого у інтерв’ю німецькому тижневику Bild am Sonntag Світлана Тихоновська заявила, що відставка Лукашенка вже цього року неминуча.

На її думку, це станеться через постійний тиск з боку США та Європейського Союзу.

Джерело: СК Республіки Білорусь 

Фото: Світлана Тихановська

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