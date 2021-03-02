Слідчий комітет Республіки Білорусь повідомив про ініціювання екстрадиції Світлани Тихановської, яка влітку 2020 року була змушена виїхати до Литви через політичне переслідування.
Раніше Тихановська була оголошена в міжнародний розшук, наразі документи на її екстрадицію передані до генеральної прокуратури.
СК Білорусі також повідомив про завершення розслідування проти чотирьох довірених осіб лідера опозиції, яких звинувачують у підготовці захоплення адміністративних будівель в Гомелі.
До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Режим Олександра Лукашенка
28 лютого у інтерв’ю німецькому тижневику Bild am Sonntag Світлана Тихоновська заявила, що відставка Лукашенка вже цього року неминуча.
На її думку, це станеться через постійний тиск з боку США та Європейського Союзу.
Джерело: СК Республіки Білорусь
Фото: Світлана Тихановська