В ЮАР и Китае разоблачили глобальную сеть по распространению фальшивых вакцин от коронавируса.

В Интерполе сообщили, что в ЮАР в городе Джермистон на складе обнаружили 400 ампул поддельной вакцины, что эквивалентно 2,4 тыс. дозам. Также офицеры обнаружили большое количество поддельных защитных масок и арестовали трех граждан Китая и гражданина Замбии.

В Китае полиция успешно обнаружила сеть по продаже поддельной вакцины против Covid-19. После рейда на эти производства были задержаны около 80 человек и изъято более 3 тыс. доз поддельной вакцины.

Аресты произошли только спустя несколько дней после того, как Интерпол опубликовал предупреждение для правоохранительных органов об активизации сетей организованной преступности на фоне распространения вакцины от коронавируса.

В предупреждении Интерпола также содержались детали и изображения поддельной вакцины и возможные способы ее доставки.

— Хотя мы приветствуем этот результат, это лишь вершина айсберга, когда речь идет о преступлениях, связанных с вакциной от Covid-19, — сказал генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

В Интерполе добавляют, что пока расследования продолжаются. Кроме арестов в ЮАР и Китае Интерпол продолжает получать сообщения о распространении фальшивой вакцины и попытках мошенничества направленных против органов здравоохранения.











Это только вершина айсберга: Интерпол изъял тысячи поддельных вакцин от Covid-19 / 3 фотографии

В организации предупредили, что одобренные вакцины пока не доступны для покупки или продажи через Интернет. Любая вакцина, которую рекламируют в сети, не является законной и может быть опасной. В Интерполе добавили, что тот, кто покупает эти наркотики, подвергает себя опасности и отдает свои деньги преступникам.

В США планируют изготовить и продать 240 млн доз вакцины

Американские производители вакцины против коронавируса заявили, что планируют изготовить и продать 240 млн доз вещества в марте. Среди них компании Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Сначала препарат распределят в США, а затем смогут поставлять в другие страны.

Источник: Interpol

Фото: Interpol