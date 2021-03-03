У ПАР та Китаї викрили глобальну мережу із розповсюдження фальшивих вакцин від коронавірусу.

В Інтерполі повідомили, що у ПАР у місті Джермістон на складі виявили 400 ампул підробленої вакцини, що еквівалентно 2,4 тис. дозам. Також офіцери виявили велику кількість підроблених захисних масок та арештували трьох громадян Китаю та громадянина Замбії.

У Китаї поліція успішно виявила мережу з продажу підробленої вакцини проти Covid-19. Після рейду на ці виробництва були затримані близько 80 осіб та вилучено понад 3 тис. доз підробленої вакцини.

Арешти відбулися лише через кілька днів після того, як Інтерпол опублікував попередження для правоохоронних органів про активізацію мереж організованої злочинності на тлі розповсюдження вакцини від коронавірусу.

У попередженні Інтерполу також містилися деталі та зображення підробленої вакцини та ймовірні способи її доставки.

— Хоча ми вітаємо цей результат, це лише вершина айсберга, коли мова йде про злочини, пов’язані з вакциною від Covid-19, – сказав генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

В Інтерполі додають, що наразі розслідування тривають. Окрім арештів у ПАР та Китаї Інтерпол продовжує отримувати повідомлення про розповсюдження фальшивої вакцини та спроби шахрайства спрямованих проти органів охорони здоров’я.











Це лише вершина айсбергу: Інтерпол вилучив тисячі підроблених вакцин від Covid-19 / 3 фотографии

В організації попередили, що схвалені вакцини наразі не доступні для купівлі чи продажу через Інтернет. Будь-яка вакцина, яку рекламують у мережі, не є законною та може бути небезпечною. В Інтерполі додали, що ті, хто купує ці наркотики, наражає себе на небезпеку та віддає свої гроші злочинцям.

У США планують виготовити і продати 240 млн доз вакцини

Американські виробники вакцини проти коронавірусу заявили, що планують виготовити та продати 240 млн доз речовини у березні.

Серед них компанії Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарат розподілять у США, а потім зможуть постачати до інших країн.

Джерело: Interpol

Фото: Interpol