В Мьянме 3 марта военные силовики убили по меньшей мере 38 человек во время разгона протестов.

В ООН назвали этот день самым кровавым со времени военного переворота, который произошел месяц назад в стране.

По словам очевидцев, военные открыли огонь резиновыми пулями и боевыми патронами по группам демонстрантов в нескольких городах Мьянмы, в частности в Янгоне, Мониве, Мьинджани, Мандалае. По меньшей мере двое из числа убитых — подростки.

Протестующие призывают к прекращению военного правления и освобождению высшего руководства, включая главу правительства Аун Сан Су Чжи, которые были задержаны во время переворота.

Массовые протесты против военной хунты в Мьянме не прекращаются, несмотря на насилие и жесткие действия со стороны армии. Кроме боевых патронов, военные также применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Совет Безопасности ООН планирует снова собраться, чтобы обсудить ситуацию в этой азиатской стране.

1 февраля военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года. Также в стране продолжают отключать интернет из-за того, что протестующие используют соцсети для организации новых акций протеста.

Пока будет продолжаться чрезвычайное положение вся полнота власти в стране будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.