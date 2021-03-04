У М’янмі 3 березня військові силовики вбили щонайменше 38 осіб під час розгону протестів.

В ООН назвали цей день найкривавішим з часу військового перевороту, який стався місяць тому у країні.

За словами очевидців, військові відкрили вогонь гумовими кулями та бойовими патронами по групах демонстрантів у кількох містах М’янми, зокрема у Янгоні, Моніві, М’їнджані, Мандалаї. Щонайменше двоє з числа убитих – підлітки.

Протестувальники закликають до припинення військового правління та звільнення вищого керівництва, зокрема й голову уряду Аунг Сан Су Чжи, яких було затримано під час перевороту.

Масові протести проти військової хунти у М’янмі не припиняються, попри насильство й жорсткі дії з боку армії. Окрім бойових набоїв, військові також застосовують сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі.

Рада Безпеки ООН планує знову зібратися, щоб обговорити ситуацію у цій азійській країні.

1 лютого військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет через те, що протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій протесту.

Поки триватиме надзвичайний стан вся повнота влади у країні належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.