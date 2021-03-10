В Польше сотрудники пограничной службы в городе Лудз задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранцев на территории страны.

По данным польской погранслужбы, трое граждан Украины занимались обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории Республики Польша с нарушением действующего законодательства, с целью достижения финансовых выгод. Также украинцы подделывали документы.

— По подсчетам, мужчины облегчили пребывания в Польше более тысячи иностранцев, — сообщил представитель Пограничной службы.

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Во время обысков были обнаружены электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписка с воеводских управлений, платежные карточки, документация компании, сфальсифицированные медицинские справки, документация связана с вынесением решений воеводствами, SIM-карты, заявки на подтверждение надежных профилей, марки, выдаваемые различным компаниям, а также поддельную польскую карту пребывания.

Прокуратура в городе Поддембице применила меры в отношении задержанных украинцев в виде запрета на выезд за пределы страны с изъятием паспорта и обязательным появлением в полицейском отделении.

Также против одного из задержанных возбуждено административное производство. Ему грозит запрет на въезд на территорию Республики Польша и шенгенских стран на пять лет.

ДТП в Польше

ДТП в Польше с украинцами произошло в ночь на 6 марта. Автобус с украинскими номерами врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате аварии погибли пять граждан Украины, еще 35 получили травмы различной степени. Сейчас в больницах города Кашице остаются 22 украинца. За сутки двое пациентов выписали — в предыдущий день количество украинцев в польских медучреждениях составляла 24 человека.

Источник: Польское радио