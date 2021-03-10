У Польщі співробітники прикордонної служби у місті Лудзь затримали трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території країни.

За даними польської прикордонслужби, троє українців займалися забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.

– За підрахунками, чоловіки полегшили перебування у Польщі понад тисячі іноземців, – повідомив представник Прикордонної служби.

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Під час обшуків були виявлені електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи щодо затриманих українців у вигляді заборони на виїзд за межі країни з вилученням паспорта та обов’язковою появою у поліційному відділенні.

Також проти одного із затриманих порушили адміністративне провадження. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на п’ять років.

ДТП у Польщі

ДТП у Польщі з українцями сталося у ніч на 6 березня. Автобус з українськими номерами врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Внаслідок аварії померли п’ять громадян України, ще 35 отримали травми різного ступеня. Наразі в лікарнях міста Кашице залишається 22 громадяни України. За добу двоє пацієнтів виписали – у попередній день кількість українців у польських медзакладах складала 24 особи.

Джерело: Польське радіо