Польские больницы начали лечить двух украинцев без медицинской страховки, пострадавших в ДТП в Польше. Помощь начали оказывать только после личного вмешательства генконсула.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что раненые мужчина и женщина нуждаются в хирургическом вмешательстве.

— Но после вчерашней моей беседы с представителями больницы помощь оказали. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу, — рассказал генконсул.

ДТП в Польше

6 марта в Польше произошла ужасная авария с участием автобуса с украинцами.

В ДТП погибли 5 человек, в больницы доставили 41 человека, в настоящее время на лечении находятся 22 украинца, из которых двое в тяжелом состоянии.

9 марта польские больницы отказались оказывать помощь двум гражданам Украины из-за того, что у них не было страховки.

Фото: Станция скорой помощи в Перемишле