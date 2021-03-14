Главного редактора немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением, прозвучавшие в его адрес со стороны коллег-женщин.

Об этом сообщила пресс-служба немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты.

— Райхельт, который возглавляет газету с 2018 года, отстранен от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями в его адрес в злоупотреблении властью и буллинге, выдвинутых против него несколькими коллегами-женщинами, — говорится в сообщении.

Сам редактор отвергает все обвинения и лично просит совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не выяснят все обстоятельства.

Сейчас четких доказательств виновности Райхельта не выявили, но расследование продолжается и ведется по всем направлениям.

Расизм во время съемок фильма

Шотландская актриса Кэти Льюнг, которая сыграла Чжоу Чанг в фильмах из серии лент о Гарри Поттере, рассказала о расизме на съемочной площадке.

Кэти Льюнг поделилась, что подверглась хейту по расовому признаку после того, как новости о ее участии в фильме Гарри Поттер и кубок огня просочились в сеть.

Исполнительница роли Чжоу Чанг отметила, что ей постоянно поступали сообщения со словами ненависти и гнева.